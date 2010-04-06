Госфинуслуг займется вопросом изменения тарифа по ОСАГО

Государственная комиссия по регулированию рынков финансовых услуг (Госфинуслуг) продолжит рассмотрение вопроса изменения тарифа по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО) после того, как комиссия добьется оперативности осуществления страховщиками страховых выплат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Госфинуслуг Василий ВОЛГА.

По его словам, на сегодня рассмотрение проекта документа, которым пересматривается размер базового тарифа по ОСАГО, а также устанавливается новая система корректирующих коэффициентов, приостановлено.

«Я остановил этот процесс и начал его заново», - сказал В.ВОЛГА.

Он отметил, что прежде, чем вносить данные изменения, Госфинуслуг должна предусмотреть рычаги, с помощью которых сможет влиять на оперативность осуществления страховыми компаниями страховых выплат.