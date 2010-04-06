ЛЖД назначила новый поезд повышенного комфорта

Львовская железная дорога (ЛЖД) назначила новый поезд – дизель повышенного комфорта №809-810 сообщением Черновцы – Тернополь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЛЖД, поезд начал курсировать 2 апреля.

Согласно сообщению, поезд курсирует ежедневно, кроме понедельника и четверга, и преодолевает расстояние в 206 км за 5 часов 35 минут, а обратный путь – за 5 часов 46 минут. В составе поезда – дизель и три вагона второго класса.

Из Тернополя поезд отправляется в 06:18, следует через станции Теребовля, Хоросткив, Копычинцы, Чорткив, Товсте, Залищики, Кицмань и прибывает в Черновцы в 11:53. Из Черновцов поезд отправляется в 18:37 и прибывает в Тернополь в 00:23.

Стоимость проезда в новом поезде составляет 27 грн. 37 коп.

Продажа проездных документов на этот поезд будет осуществляться только в кассах на вокзалах и станциях через систему «Экспресс». Предварительная продажа билетов установлена за 10 суток. Посадка пассажиров в поезд будет осуществляться только при условии наличия проездного документа.