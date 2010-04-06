Экологи потребовали у судовладельцев 236 тыс. грн.

Государственная экологическая инспекция Северо-западного региона Черного моря предъявила владельцам теплоходов «Sea Dance» и «Ambelos» претензии за загрязнение акватории Одесского морского торгового порта - соответственно в размере 100 тыс. 488 грн. и 92 тыс. 816 грн.

Как сегодня сообщили УНИАН в Госинспекции, «с бортов этих судов, ходящих под флагом Сингапура, сброшены в акватории порта неочищенные балластные воды».

Грубое нарушение природоохранного законодательства зафиксировали инспекторы Государственной экологической инспекции Северо-западного региона Черного моря также в действиях экипажа судна «British Explorer», который загрязнил море у побережья города Южный.

Собственнику теплохода под флагом Великобритании, уточнили экологи, предъявлена финансовая претензия в размере 43 тыс. 559 грн. С борта судна также сброшены неочищенные льяльные воды.