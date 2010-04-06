Microsoft вкладывает 100 тысяч долларов в проект IDEA в Украине

Компания Microsoft вкладывает 100 000 долларов в развитие проекта Information Dissemination and Equal Access (IDEA) в Украине, чтобы еще 50 тысяч украинцев овладели компьютерными навыками. Об этом сообщили УНИАН в украинском офисе компании.

Согласно сообщению, Жан-Филипп КУРТУА (Jean-Philippe Courtois), президент Microsoft International, сегодня в рамках своего визита в Украину объявил о дополнительном финансировании проекта «Открытый мир информационных технологий» (IDEA), созданного для развития информационной грамотности населения регионов Украины. Объем дополнительного финансирования – 100 000 долларов США, что позволит удвоить количество учебных центров. Кроме того, корпорация предоставит центрам IDEA программное обеспечение на сумму около 150 000 долларов.

По его мнению, последние исследования IDC в Европе показывают, что на протяжении ближайших пяти лет только 10% имеющихся рабочих мест не будет нуждаться в компьютерных знаниях. Microsoft верит в Украину и постоянно инвестирует в её развитие.

В корпорации Microsoft убеждены, что получение населением навыков работы с компьютером становится основой для устойчивого развития страны и развития экономики знаний. Вот почему Microsoft инвестировала более 65 миллионов евро в социальные программы по всему миру, нацеленные на развитие цифровых умений. В США эта программа имеет название Elevate America, в Великобритании – Britain Works, в России – «Твой курс». Благодаря этим программам миллионы людей получили новые знания, которые помогут им поднять уровень собственной жизни.

Справка УНИАН. Основанная в 1975 году корпорация Microsoft является признанным мировым лидером в разработке программного обеспечения, а также в предоставлении услуг и решений, которые помогают людям и компаниям полностью реализовать свой потенциал.

С 2003 года в Украине работает компания «Майкрософт Украина», в задачи которой входит развитие рынка программного обеспечения, а также внедрение и локализация новейших технологий на территории Украины.

Программа Microsoft Unlimited Potential (Мир безграничных возможностей) расширяет и дополняет усилия корпорации по созданию возможностей для устойчивого социального и экономического развития более 5 миллиардов человек по всему миру, которые сегодня не имеют доступа к современным технологиям.