Alcatel-Lucent заключила контракт с "Мегатрейд"

Компания Alcatel-Lucent (США-Франция) заключила партнёрский контракт в области корпоративного телекоммуникационного оборудования с компанией "Мегатрейд" - украинским специализированным ИТ-дистрибутором. Об этом сообщили УНИАН в "Мегатрейд".

Менеджер по работе с партнерами Alcatel-Lucent в Украине и Грузии Евгений ФАСТОВЕЦ отметил, что благодаря этому контракту партнеры компании "Мегатрейд" смогут предоставлять своим заказчикам более гибкий и широкий спектр решений и использовать преимущества оборудования Alcatel-Lucent для построения корпоративных сетей.

В свою очередь руководитель отдела маркетинга "Мегатрейд" Александр ЛЕЛЕЙКО отметил, что компания Alcatel-Lucent предлагает широкий набор решений для различных заказчиков - от малого и среднего бизнеса до глобальных корпораций и операторов связи. И появление продукции этого поставщика в портфеле "Мегатрейд" позволит компании расширить диапазон предлагаемых решений в области телекоммуникаций, как за счет технических особенностей, так и в плане ценовых предложений.

По его словам, партнерство с "Мегатрейд" позволит компании Alcatel-Lucent расширить область присутствия на украинском рынке, предоставляя больше возможностей, как для заказчиков, так и для партнёров-интеграторов.

Справка УНИАН. Компания "Мегатрейд" - крупнейший украинский специализированный ИТ-дистрибутор.

Компания Alcatel-Lucent создана несколько лет назад компаниями Alcatel (Франция) и Lucent (США) - крупнейшими производителями телекоммуникационных решений.