Чистый убыток "Укртелекома" в 2009 г. составил 366,7 млн. грн.

Без учета курсовых разниц и реализации валюты, чистый убыток "Укртелекома" в 2009 году составил 366,7 млн. грн. против 498,6 млн. грн. в 2008 году. Об этом сообщили УНИАН в компании.

Финансовый результат от операционной деятельности за 2009 год составил 36,1 млн. грн. убытков против 127,5 млн. грн. в предыдущем году.

Финансовый результат от обычной деятельности составил 456,4 млн. грн. убытков против 1 528,4 млн. грн. в 2008 году.

Согласно сообщению, убыточность компании «объясняется, в первую очередь, уменьшением доходов от предоставления услуг фиксированной связи», что вызвано замещением фиксированной связи услугами мобильной связи других операторов. Мобильная связь удобнее в использовании и во многих случаях дешевле, чем фиксированная, что приводит к сокращению трафика по всем направлениям.

На убыточность компании влияет также то, что компания - единственный оператор связи, которая предоставляет убыточные общедоступные телекоммуникационные услуги местной телефонной связи, телеграфной связи и проводного вещания, не получая при этом компенсации от государства.

Объем доходов компании от всех видов деятельности за 2009 год, без учета операций по реализации валюты и начисления курсовых разниц, составил 8 411,8 млн. грн., что на 2,9% больше, чем в 2008 году.

Из них доходы (выручка) от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составляют 8 138,1 млн. грн., что на на 1,3% больше 2008 гожа, в том числе компанией предоставлено услуг связи на сумму 8 061,6 млн. грн. — на 3% больше предыдущего года. Рост состоялся за счет прироста доходов от предоставления услуг компьютерной связи на 400 млн. грн., повышения тарифов на услуги местной связи. На 92 млн. грн. увеличены доходы от предоставления услуг мобильной связи.

Объем других операционных доходов - 184,7 млн. грн., или на 8,8% больше 2008 года. Рост других операционных доходов состоялся за счет увеличения доходов от сдачи в аренду активов - 143,6 млн. грн. против 118,4 млн. грн. в предыдущем году.

Объем финансовых доходов - 58,2 млн. грн. или на 64,1% меньше 2008 года, в связи с уменьшением остатков на счетах.

Объем расходов, без учета операций по реализации валюты и начисления курсовых разниц, составил 7 524,4 млн. грн., что на 1,1% больше 2008 года, в том числе расходы операционной деятельности - 7 153 млн. грн., что на 20 млн. грн. меньше объема 2008 года.

Финансовые расходы - 330,8 млн. грн. Увеличение на 85 млн. грн. связано с ростом курса валют и, соответственно, увеличением процентов за пользование валютным кредитом.

Другие расходы - 71,1 млн. грн., или на 5,9% меньше предыдущего года.

Компания понесла 1,4 млн. грн. чрезвычайных расходов на ликвидацию последствий стихийных бедствий.

В бюджет и внебюджетные фонды оплачено налогов, сборов и обязательных платежей на сумму 2 186,2 млн. грн.

По состоянию на 01.01.2010 г., дебиторская задолженность за товары, работы, услуги компании составляет 1 057 млн. грн., в сравнении с началом 2009 года состоялось увеличение задолженности по следующим категориям потребителей: по бюджету - на 60 млн. грн., по населению - на 19,4 млн.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» является крупневшим в Украине оператором фиксированной телефонной связи, который по состоянию на 01.01.2010 г. обслуживает 10,3 млн. телефонных линий. По состоянию на 01.01.2010 г. количество пользователей широкополосного доступа составляет 873 тыс. Количество абонентов мобильной связи на конец года составило 378,5 тыс.