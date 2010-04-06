Объем капинвестиций "Укртелекома" составил 1 002 млн. грн.

Объем капитальных инвестиций "Укртелекома" в 2009 году составил 1 002 млн. грн. Об этом сообщили УНИАН в компании.

Согласно сообщению, в 2009 году компанией введено в эксплуатацию основных фондов на сумму почти 1 048 млн. грн., в т.ч. сеть широкополосного доступа в Интернет расширена на 346,5 тысяч портов ADSL. Продолжается развитие сети мобильной связи 3-го поколения. По состоянию на 01.01.2010 г., количество пользователей широкополосного доступа составляет 873 тыс., прирост за год составил 338,3 тыс.

Количество абонентов мобильной связи за год увеличилось на 229,2 тыс. и на конец года составило 378,5 тыс.

Справка УНИАН. ОАО «Укртелеком» является крупнейшим в Украине оператором фиксированной телефонной связи (монополист местной связи), который по состоянию на 01.01.2010 г. обслуживает 10,3 млн. телефонных линий.