Азаров заинтересован в создании электронного управления

Новый состав Кабинета министров заинтересован в построении в Украине электронного управления, в реализации которого будут задействованы все органы государственной исполнительной власти, и достижении стопроцентной компьютерной грамотности граждан.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня во время встречи с президентом корпорации «Майкрософт Интернешнл» Жаном-Филипом КУРТУА, сообщили УНИАН в пресс-службе Кабмина.

Н.АЗАРОВ заметил, что, с одной стороны, государство имеет высококвалифицированных разработчиков программного обеспечения, что отмечает и корпорация «Майкрософт», которая пользуется их услугами. С другой стороны, заметил он, страна имеет очень низкий уровень компьютерной грамотности – всего 25% населения владеют навыками в области информационных технологий. Поэтому, по словам главы правительства, формирование информационного общества и электронного управления необходимо Украине как обязательное условие перехода к экономике знаний.

Во время встречи стороны определили три направления сотрудничества. Первое – построение базовой инфраструктуры «вычисления в облаке», которой как сервисом пользуются органы власти и граждане. Второе - безопасность информационного обмена, и третье направление – системы образования, повышение квалификационного уровня в сфере электронно-цифровой техники.

«Корпорация очень хочет строить надежные партнерские отношения с правительством и государственными органами Украины для развития всех этих трех направлений», - отметил президент корпорации «Майкрософт Интернешнл» Ж.КУРТУА.

Н.АЗАРОВ определил координаторов с украинской стороны по этим трем направлениям: первого заместителя министра финансов Украины Вадима КОПЫЛОВА, руководителя Комитета связи и информации Украины Леонида НЕТУДЫХАТУ и вице-премьер-министра по гуманитарным вопросам Украины Владимира СЕМИНОЖЕНКО.