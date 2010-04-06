ФГИУ повторно выставил на продажу ОАО "Росава"

Фонд государственного имущества повторно объявил конкурс по продаже 74,623% государственного пакета акций ОАО "Росава".

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Начальная стоимость пакета акций снижена на 30% - до 43 млн. 822 тыс. грн.

В соответствии с фиксированными условиями конкурса, инвестор, в частности, должен в течении 60 дней с момента перехода права собственности погасить кредиторскую задолженность перед бюджетом в сумме 1 млн. 514 тыс. грн., перед Пенсионным фондом на сумму 8 млн. 397 тыс. грн., погасить просроченную задолженность по зарплате и социальным выплатам на сумму 516 тыс. грн.

Конкурс состоится через 75 дней с момента его объявления (31 марта 2010 г.).

Справка УНИАН. ОАО «Росава» находится в процедуре санации. Хозяйственный суд Киевской области, рассмотрев 15 октября 2009 г. дело о банкротстве ОАО "Росава", продлил процедуру его санации.

Стоимость активов ОАО «Росава» по состоянию на конец третьего квартала 2009 г. составляла 71 млн. грн., размер земельного участка – 12,5 га.

В январе 1999 года на базе шинного завода ОАО "Росава" (ПО "Белоцерковшина", г. Белая Церковь) было создано совместное предприятие ЗАО "Росава".