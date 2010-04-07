Украина будет вести переговоры с РФ об отмене ночной проверки

Украина будет вести переговоры с Россией относительно отмены ночной проверки документов в поездах.

Об этом министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО сказал в интервью радиостанции «Эхо Москвы».

«Пусть это (проверка документов – УНИАН) будет два раза, но хотя бы в ночи не будили! Именно об этом и идет речь. Эта инициатива сейчас прорабатывается. Не знаю, успеем ли мы её реализовать к визиту Президента России в Украину, но хотелось бы. Я как министр сделаю все возможное, чтобы не один, а несколько поездов. Там есть технологические свои определенные ограничения на этом этапе, должен быть обязательно прямой поезд. Это все хорошо для того, кто сел в Киеве. Но из Ивано-Франковска или из Перми – это есть свои вопросы», - сказал К.ГРИЩЕНКО.

«Мы это обязательно сделаем. И сделаем потому, что европейские стандарты должны входить в нашу жизнь. Если существует такой поезд, который сегодня действует, насколько я понимаю, из Петербурга в Хельсинки, насколько я знаю, там действительно проверка проходит уже в России, российский стандарт. Давайте за то, чтобы не только определенный напиток имел название «Российский стандарт», чтобы это был украинско-российский стандарт в наших железнодорожных перевозках», - добавил министр.