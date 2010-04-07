ДЖД в I-м квартале отремонтировала почти 2 тыс. грузовых вагонов

Донецкая железная дорога в I-м квартале текущего года отремонтировала 1892 грузовых вагона парка ГП «Укрзализныця».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Согласно сообщению, в вагонных депо ДЖД отремонтировано, в частности, 7 крытых вагонов, 1765 полувагонов, 30 универсальных платформ. Кроме того, отремонтировано 1032 грузовых единиц, которые находятся в собственности других промышленных предприятий.

Также в первом квартале 2010 года в условиях депо разными видами ремонта было оздоровлено 148 пассажирских вагонов, в том числе, деповским — 120, капитальным — 28 единиц. К тому же, деповским ремонтом оздоровлено 5 маневровых тепловозов, 3 грузовых тепловоза, 7 электровозов. В условиях заводов капитально было отремонтировано 3 электровоза и 4 маневровых тепловоза.

Справка УНИАН. Ремонт пассажирских вагонов выполняется в депо Донецк, Мариуполь и Дебальцево. Тяговый подвижной состав ремонтируют в депо Красный Лиман (электровозы), Волноваха (маневровые тепловозы), Славянск и Красноармейск (грузовые тепловозы).

Сегодня Донецкая железная дорога имеет в своем распоряжении мощную ремонтную базу по ремонту грузовых вагонов из 13 депо, из них 8 имеют возможность производить деповской и капитальный ремонт всех видов грузового подвижного состава и 5 депо специализируются на техническом обслуживании и подготовке вагонов под погрузку, заключили в пресс-службе предприятия.