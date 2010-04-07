«Укравтохолдинг» выплатил 4,3 млн. грн. процентов

ООО «Украинский автомобильный холдинг», входящее в состав Корпорации «Богдан», 6 апреля осуществило выплату процентов по облигациям за 17 купонный период в сумме 4 млн. 286,985 тыс. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Корпорации «Богдан».

В сообщении отмечается, что выплата осуществлена своевременно и в полном объеме. Сумма выплаченных процентов отвечает доходности облигаций на уровне 19% годовых.

В целом за семнадцать купонных периодов «Украинским автомобильным холдингом» выплачено 66 млн. 700,372 тыс. грн. процентного дохода.

Напомним, объем эмиссии составляет 100 млн. грн., номинальная стоимость облигации – 1 тыс. грн. Срок обращения ценных бумаг – 1820 дней, дата начала погашения выпуска – 04 января 2011 года. Выплата процентного дохода осуществляется ежеквартально.

Справка УНИАН. ООО «Украинский автомобильный холдинг» входит в корпорацию «Богдан» и специализируется на продажах новых автомобилей (в том числе с помощью банковского кредитования).

Компания имеет собственную сеть из 34 филиалов по всей территории Украины. Все филиалы холдинга оснащены современным технологическим оборудованием для сервисного, гарантийного и послегарантийного обслуживания автомобилей. Кроме того, компания работает с более 100 привлеченными дилерскими компаниями.

100% уставного капитала ООО «Украинский автомобильный холдинг» принадлежат компании Autoretail Holding Limited (Кипр).