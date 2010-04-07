Крюковский вагоностроительный осваивает производство электричек
Для украинских железных дорог
ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавской обл.) планирует освоить производство электричек для украинских железных дорог.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе завода со ссылкой на председателя правления предприятия Евгения ХВОРОСТА.
Отмечается, что конструктора завода занимаются разработкой электрички с распределенной тягой, которые смогут передвигаться со скоростью 160 км/ч.
«Эти электрички смогут обеспечить перевозки на межобластных сообщениях. При этих перевозках дороге нужны не спальные места, а сидячие, комфортные, а также важна скорость доставки пассажиров», - сказано в сообщении.
Вместе с тем, на предприятии заявляют, что сегодня проводятся переговоры по поддержке производства электричек со стороны украинских железных дорог, и в случае их позитивного результата первую электричку завод будет готов изготовить уже в 2011 году.
Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.
Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза до 3 тыс. 300 штук.