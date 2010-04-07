Крюковский вагоностроительный осваивает производство электричек

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавской обл.) планирует освоить производство электричек для украинских железных дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в пресс-службе завода со ссылкой на председателя правления предприятия Евгения ХВОРОСТА.

Отмечается, что конструктора завода занимаются разработкой электрички с распределенной тягой, которые смогут передвигаться со скоростью 160 км/ч.

«Эти электрички смогут обеспечить перевозки на межобластных сообщениях. При этих перевозках дороге нужны не спальные места, а сидячие, комфортные, а также важна скорость доставки пассажиров», - сказано в сообщении.

Вместе с тем, на предприятии заявляют, что сегодня проводятся переговоры по поддержке производства электричек со стороны украинских железных дорог, и в случае их позитивного результата первую электричку завод будет готов изготовить уже в 2011 году.

Справка УНИАН. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира. ОАО ”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2009 году уменьшил производство грузовых вагонов в 2 раза до 3 тыс. 300 штук.