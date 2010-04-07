ЮЖД отремонтировала мост под укладку второго пути

Южная железная дорога (ЮЖД) выполнила капитальный ремонт моста 213 километра под укладку второго пути на участке Полтава – Кременчуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Согласно сообщению, в этом году в связи со строительством второго пути на однопутных перегонах участка электрификации Полтава – Кременчуг ЮЖД силами мостостроительного поезда №8 планирует выполнить комплекс работ по искусственным сооружениям, в том числе капитальный ремонт шести мостов (213, 208, 207, 203, 191, 190 км) с укладкой дополнительных новых пролётных строений на существующие опоры, переустройство двух малых мостов с дефектными опорами на водопропускные трубы (205, 206 км), удлинение пяти и капитальный ремонт девяти водопропускных труб, строительство нового свайно-эстакадного моста 239 км. Необходимые мостовые конструкции (сваи, насадки устоев, шкафные блоки, плиты мягкого въезда, тротуарные плиты) сейчас изготавливаются на Староконстантиновском заводе железобетонных шпал. Для строительства будет привлечен мостостроительный поезд №57 Приднепровской железной дороги, располагающий необходимым сваебойным оборудованием.

До ввода летнего графика движения поездов, кроме капитального ремонта моста 213 километра, будут выполнены работы на мостах 191 и 190 км, а также удлинение и капитальный ремонт труб. Проведение всех остальных работ запланировано на осень.