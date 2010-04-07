Клюев примет участие в закладке нового терминала

Первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ намерен в субботу, 10 апреля, принять участие в закладке нового терминала Одесского морского торгового порта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«В субботу я буду в Одессе, там мы начнем закладывать строительство нового терминала в Одесском порту», – сказал он.

Также А.КЛЮЕВ сообщил, что в ходе поездки в Одессу планирует провести совещание по вопросам тарифной политики украинских портов.

Справка УНИАН. Одесский морской торговый порт – один из крупнейших портов Черноморско-Азовского бассейна, расположенный в северно-западной части Черного моря на пересечении исторически сложившихся торговых путей Востока и Запада. Порт принимает крупные круизные пассажирские суда длиной до 300 метров, осадкой до 11,5 метров. Технические возможности порта позволяют обрабатывать более 18 млн. тонн сухих и 25 млн. тонн наливных грузов в год.