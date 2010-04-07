«Провидна» начала продажу полисов ОСАГО через «Укрпочту»

Страховая компания «Провидна» и Государственное предприятие «Укрпочта» приступили к осуществлению совместной программы по реализации полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (ОСАГО).

Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, продажа полисов ОСАГО от СК «Провидна» во всех отделениях «Укрпочты» началась с 30 марта т.г.

Справка УНИАН. ЗАО «Страховая компания «Провидна» (правопреемник ЗАО «СК ИФД КапиталЪ Страхование») работает на страховом рынке Украины с 1995 года. С 2006 года входит в группу компаний «Росгосстрах».

Объем страховых платежей СК «Провидна» по итогам 2009 года составил 248,4 млн. грн., страховые выплаты – 453,8 млн. грн.

Украинское государственное предприятие почтовой связи «Укрпочта» (УГППС «Укрпочта») входит в сферу управления Министерства транспорта и связи Украины и является национальным оператором почтовой связи Украины согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 10 января 2002 года. На сегодняшний день «Укрпочта» имеет около 15 000 отделений почтовой связи (из них более 11 000 – в сельской местности.