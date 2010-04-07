Ежесуточная нагрузка грузов железными дорогами выросла

В марте этого года украинские железнодорожники ежесуточно нагружали 949,1 тыс. тонн грузов, что больше плана на 14,3% и на 13,4% к соответствующему периоду в прошлом году. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, увеличили этот показатель к плану Донецкая железная дорога – 112,3%, Приднепровская — 109,7%, Южная — 111%, Юго-Западная – 125,2%, Одесская — 138,4%, Львовская – 125,6%. К уровню в прошлом году Донецкая – 105,9%, Приднепровская – 122,8%, Южная – 100,1%, Юго-Западная – 114,6%, Одесская – 129,3%, Львовская – 126,9%. Сравнительно с январем текущего года объемы нагрузок выросли на 188 тыс. тонн ежесуточно.

На протяжении марта в среднем за сутки выгружалось около 16 тыс. вагонов, что составляет 109,1% к плановому заданию и 110,2% к уровню в прошлом году.

Также выросла эффективность использования вагонов «Укрзализныци», о чем свидетельствует ускорение оборота нагруженного вагона к плану на 0,4 суток (113,05%). В среднем оборот одного нагруженного вагона составил 3,07 суток.

По данным ведомства, также улучшены показатели использования локомотивного парка. Среднесуточный пробег локомотива составил 477 км (106,2% к плану), а среднесуточная производительность — 1342 тыс. ткм брутто (107,2% к плану).