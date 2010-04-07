СИТРОНИКС получила партнерский статус компании Huawei
Первой в Украине
Компания «СИТРОНИКС Информационные Технологии» первой получила партнерский статус Premier Partner компании Huawei в Украине. Об этом сообщили УНИАН в компании Huawei.
Полученный партнерский статус позволяет расширить портфель продуктов и услуг для заказчиков разработками одного из лидирующих поставщиков телеком-решений. Кроме того, компания получила возможность обучать своих сотрудников технологиям Huawei.
Отмечается, что полученный статус Premier Partner позволит «СИТРОНИКС Информационные Технологии» оказывать услуги по сервисному обслуживанию и поддержке оборудования Huawei на всей территории Украины.
Справка УНИАН. «СИТРОНИКС Информационные Технологии» — один из ведущих поставщиков решений, продуктов и услуг в области информационных технологий в Восточной Европе и СНГ. Компания входит в состав ОАО «СИТРОНИКС» (Россия). Деятельность компании включает управленческий консалтинг, внедрение систем управления предприятием, системную интеграцию, разработку программного обеспечения, сервисные услуги и обучение.www.it.sitronics.com
Huawei – лидер в области телекоммуникационных сетей нового поколения. Клиентами компании являются 45 из 50 крупнейших мировых операторов, а количество абонентов превышает один миллиард человек. Компания предоставляет своим клиентам инновационные продукты, решения и услуги, созданные по конкретным требованиям заказчиков.