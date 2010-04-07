Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA выросло

Количество доменов третьего уровня в украинском домене .UA в марте текущего года увеличилось по сравнению с февралем на 0,2% – до 498,8 тыс.

Об этом УНИАН сообщили в компании «Хостмастер».

Согласно сообщению, наибольший прирост количества доменов состоялся в доменной зоне com.ua – на более 4,2 тыс., в зоне if.ua – на 882 домена, в зоне kiev.ua – на 821 домен. Остальные доменные зоны также показали рост, за исключением некоторых. Падение количества доменов произошло в доменной зоне org.ua – на более 5,1 тыс., в зоне crimea.ua – на свыше 4,6 тыс. и sebastopol.ua – на 718 доменов.

Количество доменов второго уровня в украинском домене .UA в марте увеличилось почти на 1,9% – до 8988 доменов.

Справка УНИАН. ООО «Хостмастер» создано в 2001 году ведущими украинскими специалистами в области интернет-технологий – администраторами домена первого уровня .UA и публичных доменов второго уровня *.UA. Все учредители владеют равными долями в уставном капитале предприятия.

ООО «Хостмастер» является специализированным предприятием и занимается предоставлением услуг по администрированию и сопутствующему техническому сопровождению домена .UA и публичных доменов в нем.