Государство компенсировало ДЖД только 1,6 млн. грн.

Государство компенсировало Донецкой железной дороге за перевозку льготных пассажиров в I квартале 2010 года только 17,3% расходов, перечислив 1 млн. 622,8 тыс. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе ДЖД.

Согласно сообщению, Донецкой железной дорогой на протяжении первого квартала 2010 года было перевезено 1 млн. 125,9 тыс. пассажиров льготных категорий на сумму 9 млн. 399,1 тыс. грн. Сегодня за этот период получено компенсаций лишь 1 млн. 622,8 тыс. грн – это 17,3% от необходимой суммы.

В пресс-службе уточнили, что больше всего за квартал выполнено льготных перевозок, заказчиком которых являются областные государственные администрации, – на сумму 6 млн. 70,3 тыс. грн. Компенсации за них от Донецкой области получено 765,5 тыс. грн, от Луганской области - 613,5 тыс. грн.

За первый квартал т.г. перевезено студентов на сумму 2 млн. 899,4 тыс. грн, а компенсации получено лишь 220 тыс. грн. Кроме того, вообще не получена компенсация за перевозку детей в возрасте от 6 до 14 годов на сумму 407,1 тыс. грн от Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта, сообщили в пресс-службе ДЖД.