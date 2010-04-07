В Польше планируется потратить свыше 800 млн. евро

В Польше на закупку поездов и вагонов в ближайшие два года планируется потратить свыше 800 млн. евро.

По данным PL2012, новые поезда будут введены в эксплуатацию к началу финальной части Чемпионата Европы по футбола 2012 года.

Государственная компания PKP InterCity планирует закупить скоростные поезда, которые смогут ездить со скоростью около 200 км в час, на трассу Варшава-Гданьск.

Благодаря ремонту путей и запуску новых поездов из Кракова на востоке Польши, к побережью Балтийского моря, где расположен Гданьск, можно будет доехать за 5 часов.

При этом 200 млн. евро предоставит Европейский Союз, и столько же будет привлечено в виде кредитов европейских финансовых институтов.

Компания Przewozy Regionalne планирует закупить 70 новых электрических поездов для обслуживания региональных сообщений стоимостью свыше 330 млн. евро.

Первые электропоезда будут введены в эксплуатацию в начале 2011 года. Их закупка будет профинансирована также за счет помощи Евросоюза, кредитов и средств органов местного самоуправления.

К Евро-2012 16 новых электричек стоимостью почти 80 млн. евро планирует приобрести варшавский региональный перевозчик Koleje Mazowieckie.