Atlantic Project получил топливо и питьевую воду

Судно «Atlantic Project» с украинским экипажем на борту получило топливо и питьевую воду.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

В частности, по информации, полученной от капитана «Atlantic Project», сейчас судно заканчивает прием топлива и питьевой воды от подошедшего буксира, после чего проследует в порт Фуджарах (ОАЭ).

Капитан судна «Atlantic Project» Сергей КОРЧИНСКИЙ поблагодарил всех, кто принимал участие в решении ситуации вокруг судна в порту Кочин (Индия), кому была небезразлична судьба украинских моряков, отметили в Минтрансе.

Между тем, по данным пресс-службы, до сих пор не решен вопрос об оказании медицинской помощи троим членам экипажа, которые в ней нуждаются.

Как сообщалось, 26 марта судно «Atlantic Project» с 21 украинцами на борту подошло к порту Кочин (Индия) для бункеровки и заправки топливом. Однако капитан порта не дал разрешение ни на заход «Atlantic Project», ни на его бункеровку.

2 апреля министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО обратился в Министерство водного транспорта Республики Индии с официальным письмом по урегулированию ситуации вокруг судна «Atlantic Project».