Минтранс обеспечивает антипаводковые мероприятия

Государственные предприятия, которые находятся в сфере управления Министерства транспорта и связи Украины, работают над обеспечением антипаводковых мероприятий и безопасного ледоплава на основных водных артериях Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

В частности, ГП «Укрводшлях» в полном объеме работает над обеспечением безопасного ледоплава на реке Днепр.

На водохранилищах Днепровского каскада в период ледоплава, наводнения и паводков теплоходы осуществляют круглосуточное дежурство. «Укрводшлях» постоянно получает информацию от Гидрометцентра страны и отслеживает состояние ледовой обстановки.

Постоянный мониторинг ситуации с пропуском ледоплава и возможными весенними паводками на речных внутренних водных путях Украины осуществляет также оперативный штаб Госфлотинспекции Украины. Все подразделения государственного предприятия ежедневно предоставляют информацию об уровне воды, готовности плавсредств ледового класса, толщине и плотности ледового покрова на внутренних водных путях, в частности, на участках судоходных путей и водохранилищ.

В частности, на Киевском водохранилище за последние сутки уровень воды снизился на 7 см. Ледокольные суда «Кавицкий» и «Красин» осуществляют разрушение ледового покрова перед дамбой Киевской ГЭС для сброса его через поверхность водосбросов. На водохранилище постоянно дежурит теплоход «Л.Голиков» («Укрводшлях»).

На Каневском водохранилище за последние сутки уровень воды повысился на 8 см. В районе аванпорта и практически на всем водохранилище лед отсутствует, местами случаются ледовые поля. На постоянном дежурстве находится теплоход ГП «Укрводшлях» «Дорожник-301».

На Кременчугском водохранилище за последние сутки уровень воды повысился на 7 см. Лед отсутствует. На дежурстве находится теплоход ГП «Укрводшлях».

На Днепродзержинском водохранилище за последние сутки уровень воды снизился на 13 см. Лед отсутствует. На дежурстве находится теплоход ГП «Укрводшлях».

На Днепровском водохранилище уровень воды повысился на 7 см. Лед отсутствует. В готовности находится теплоход «К.Заслонов» ГП «Укрводшлях».

На Каховском водохранилище уровень воды вырос на 8 см. Лед отсутствует. Буксиры государственного предприятия «Укрводшлях» «Бурун» и «Айдар» находятся на дежурстве.

На реках Днестр и Дунай льда нет. За уровнем воды осуществляется ежедневный мониторинг.