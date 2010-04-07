Собрание акционеров «АэроСвита» снова не состоялось

Намеченное на 7 апреля внеочередное собрание акционеров авиакомпании «АэроСвит» не состоялось из-за отсутствия кворума.

Как сообщил по телефону в комментарии УНИАН секретарь наблюдательного совета «АэроСвита» Максим ЮХИМЕНКО, на собрание не явились представители двух акционеров – Фонда госимущества Украины и компании «ГенАвиаИнвест».

«Не явились, при этом не были предоставлены причины неявки, письменные уведомления», – отметил М.ЮХИМЕНКО.

По его словам, компания рассчитывает, что на следующее собрание акционеров, намеченное на 14 апреля т.г., эти акционеры прибудут.

М.ЮХИМЕНКО напомнил, что это уже третье собрание акционеров с начала 2010 года, которое не удается провести из-за отсутствия этих двух акционеров. По этой же причине не было проведено собрание в декабре 2009 года, которое созывалось трижды. Из-за невозможности провести собрание компания до сих пор работает под руководством исполняющего обязанности генерального директора, который был назначен в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, акционеры ЗАО «Авиакомпания «АэроСвит» 7 апреля т.г. на своем внеочередном собрании планировали рассмотреть вопрос о внесении изменений в устав ЗАО путем изложения его в новой редакции, а также изменений в положения, регламентирующие внутреннюю деятельность общества.

Кроме того, планировалось рассмотреть вопросы отзыва и избрания исполнительного органа общества, председателя и членов набсовета компании, а также председателя и членов ревизионной комиссии ЗАО.

На собрании также планировалось заслушать отчет исполнительного органа о результатах финансово-хозяйственной деятельности компании за 2008 год и рассмотреть порядок распределения прибыли за 2008 год. Также было запланировано рассмотрение вопроса об изменении типа общества.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит» – Украинские авиалинии», созданная в 1994 году, является одним из крупнейших украинских авиаперевозчиков, оперирует широкой маршрутной сетью и самолетным парком, состоящим из 16 судов Boeing.

На сегодняшний день «АэроСвит» обслуживает более 50 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных, а также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие административные и региональные центры Украины.

Фонд госимущества Украины владеет 22,3941% акций «АэроСвита», ООО "ГенАвиа-Инвест" – 24,999%.

Чистый убыток компании за 2008 год составил 405,3 млн. грн. против чистой прибыли за 2007 год в размере 21,7 млн. грн. Уставный фонд компании составляет 19,36 млн. грн.