НКРС определила приоритеты работы на 2010 год

Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) определила основные приоритеты своей работы на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на презентации отчета НКРС за 2009 год председатель комиссии Владимир ОЛИЙНЫК.

По его словам, основными приоритетами НКРС в текущем году будет повышение эффективности работы комиссии в вопросах регулирования рынков для обеспечения устойчивого развития отрасли, преодоления последствий мирового финансового кризиса и закрепления на законодательном уровне полномочий НКРС относительно определения, анализа рынков телекоммуникационных услуг и установления соответствующих регуляторных обязательств.

Кроме того, НКРС планирует дальнейшее упрощение процедуры доступа к рынкам телекоммуникационных услуг и совершенствование регистрационной основы осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций, обеспечение конверсии радиочастотного спектра для содействия быстрому внедрению передовых технологий радиосвязи в Украине, обеспечение внедрения технологий мобильной связи третьего поколения.

По словам В.ОЛИЙНЫКА, в текущем году планируется внедрить систему контроля за качеством телекоммуникационных услуг, усовершенствовать работу по защите прав потребителей, углублять сотрудничество с организациями, представляющими интересы потребителей.

В.ОЛИЙНЫК подчеркнул, что целью НКРС является обеспечение надлежащих условий работы рынка, телекоммуникационные услуги которого должны быть доступными, технологичными, качественными и недорогими.