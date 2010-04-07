Колесников: в проекте бюджета предусмотрены 26 млрд. грн.

В проекте Государственного бюджета на 2010 год правительство предусмотрело выделить на подготовку объектов инфраструктуры к Евро-2012 26 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе вице-премьер-министра Бориса КОЛЕСНИКОВА.

В сообщении также отмечается, что на строительство аэропортов в Донецке и Львове из Государственного бюджета в этом году уже выделено 188,8 млн. и 30 млн. грн. соответственно.

«Строительство каждого объекта будет тщательно контролироваться, каждые две недели будут проводиться проверки исполнения правительственных решений» - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Напомним, ранее Президент Виктор ЯНУКОВИЧ заявлял, что в Госбюджете-2010 на выполнение работ по подготовке к Евро-2012 необходимо предусмотреть не менее 30 млрд. грн.