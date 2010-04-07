В Киеве будут строить транспортные тоннели

Концепция нового Генерального плана развития Киева предусматривает строительство в столице ряда транспортных тоннелей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время интернет-конференции сообщил и.о. начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

«В концепции нового Генерального плана нами предусматривается строительство подземных транспортных тоннелей. Они будут выполнять функции как тоннелей, уводящих транспорт из центральной части города, функции тоннелей-дублеров под проезжей частью существующих дорог, и функции транспортных переходов под существующими водными преградами на севере и на юге города Киева», - рассказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.

«Центральным», по его словам, будет известный уже проект тоннеля, который соединит площадь Победы со станцией метро “Левобережная” протяженностью около 7 км. «Стоимость проектирования и строительства подобного сооружения, по приблизительным оценкам, будет составлять 350 млн. евро. Поэтому на сегодня для города Киева становится актуальным вопрос принятия комплекса законодательных актов о концессиях», - добавил С.БРОНЕВИЦКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в решении Киевсовета 2007 года о программе строительства и реконструкции дорожно-транспортных объектов столицы, автомобильный тоннель от площади Победы до станции метро “Левобережная” планируется построить до 2013 г.

Согласно документу, начать строительные работы планировалось в мае 2009 г. Ориентировочная стоимость строительства - 2,5 млрд. грн.

Кроме того, программой предусмотрено провести и реконструкцию проспекта Победы со строительством двухуровневых транспортных развязок с прилегающими улицами. Это на пересечении проспекта Победы и Воздухофлотского проспекта (сметная стоимость составляет 28,4 млн. грн., сроки выполнения работ – январь 2010 - декабрь 2011 г.); пр. Победы и ул. Гетмана (соответственно 150 млн. грн., январь 2008 – декабрь 2010 г.). Реконструкцию просп. Победы запланировано было начать в январе 2008 г. и завершить в декабре 2011. Ее сметная стоимость - 1,35 млрд. грн.

Еще один тоннель, длиной 2,5 км., планируется построить от Подольского моста под улицей Фрунзе до ул. Чорновила. Работы предусмотрено было начать в январе 2010 года и завершить в декабре 2011 г. Стоимость строительства - около 350 млн. грн.