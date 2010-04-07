Суркис: Львов не утратит право принимать Евро-2012

Президент Федерации футбола Украины Григорий СУРКИС уверен, что Львов не утратит право принимать Евро-2012.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня журналистам во Львове.

«Безусловно, есть очень много работы, но я уверен, что новая команда чувствует то, что нужно сделать в кратчайшие сроки для того, чтобы дать дополнительный оптимизм УЕФА с точки зрения выполнения всех своих обязательств. Первые шаги прагматичны и подкреплены финансированием», – отметил президент ФФУ.

Г.СУРКИС также отметил, что реконструкция аэропорта и строительство стадиона в городе войдут в график, «ведь мы имели суровую зиму, не в полном объеме финансирование и были вопросы с генподрядчиком».

«Я знаю ПЛАТИНИ не первый год, и когда президент УЕФА улыбается, то это очень хороший признак», - сказал президент Федерации футбола Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня с рабочим визитом во Львове находился президент УЕФА Мишель ПЛАТИНИ. В рамках своего визита он осмотрел строительство новой взлетно-посадочной полосы в ГП «Международный аэропорт “Львов», ознакомился с ходом работ на строительной площадке стадиона к Евро-2012 и принял участие в презентации Львова как города-хозяина турнира.

Справка УНИАН. В марте ответственный за организацию Евро-2012 в UЕFA Мартин КАЛЛЕН не исключал, что украинский город Львов и польский Вроцлав могут утратить право принимать матчи чемпионата в случае дальнейших проблем со строительством стадионов.