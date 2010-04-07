Днепропетровский стрелочный завод сократил прибыль

ОАО «Днепропетровский стрелочный завод» (ДСЗ) в 2009 году сократило чистую прибыль на 24,9% по сравнению с 2008 годом – до 14,890 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном в "Ведомостях ГКЦБФР".

В сообщении отмечается, что в 2009 году Днепропетровский стрелочный завод увеличил активы на 10,4% по сравнению с 2007 годом – до 257,020 млн. грн.

Как сообщал УНИАН, в 2008 году Днепропетровский стрелочный завод увеличил чистую прибыль в 2,6 раза по сравнению с 2007 годом – до 19,843 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Днепропетровский стрелочный завод» – монопольный в Украине производитель стрелочных переводов для магистральных железнодорожных путей и подъездных путей промышленных предприятий.

Основные потребители продукции завода – «Укрзализныця» и промышленные предприятия Украины, предприятия России, Беларуси, других стран СНГ и Балтии, а также страны дальнего зарубежья.