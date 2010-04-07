Корпорация «УкрАВТО» получила 5,3 млн. грн. чистой прибыли

Лидер автомобильного рынка Украины, крупнейший производитель и дистрибьютор автомобилей – корпорация «УкрАВТО» завершила 2009 год с чистой прибылью 5,254 млн. грн., тогда как в 2008 году чистый убыток предприятия составил 116,819 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении корпорации, опубликованном в газете «Ценные бумаги Украины».

В сообщении отмечается, что в 2009 году корпорация «УкрАВТО» сократила активы на 3,1% по сравнению с 2008 годом – до 4 млрд. 309,807 млн. грн.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО» – транснациональная корпорация, лидер автомобильного рынка Украины; крупнейший производитель и дистрибьютор автомобилей, поставщик высококачественных услуг автосервиса; единственная компания в Украине с полным циклом производства легковых автомобилей; экспортер автомобилей в страны СНГ и ближнего зарубежья.

Корпорация объединяет масштабное автомобилестроительное производство в Украине и Польше, крупнейшую торгово-сбытовую сеть в Украине, Польше, России, Казахстане.