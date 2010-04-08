Daimler, Renault и Nissan создают стратегический альянс

Концерны Daimler и Renault-Nissan создают стратегический альянс, который позволит им стандартизировать многие детали и узлы, но сохранить идентичность своих брендов, сообщает Немецкая волна

Немецкий концерн Daimler заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с франко-японским концерном Renault-Nissan. В качестве первого шага Daimler приобретает по 3,1 процента акций Renault и Nissan, а те - столько же акций Daimler (каждый будет иметь по 1,55 процента акций Daimler). Это названо перекрестным финансированием.

Вступая в этот стратегический альянс, автостроители трех стран надеются в кратчайший срок и надолго повысить свою конкурентоспособность на рынке компактных и небольших автомобилей. Об этом на церемонии подписания соглашения в Брюсселе заявил глава Daimler Дитер Цетше (Dieter Zetsche).

Стандартизация, но идентичность брендов

Он подчеркнул, что перед концернами стоит двуединая задача: повысить уровень стандартизации деталей и узлов автомобилей, но при этом сохранить идентичность своих брендов. Благодаря использованию большего числа стандартных деталей и совместных технологий удастся существенно снизить производственные затраты и цены на комплектующие. Скажем, при совместной закупке покрышек удастся на каждой сэкономить лишь по несколько евро, но при заказах на миллионы покрышек экономия будет многомиллионной. По оценкам Цетше, концерны сэкономят по 2 млрд евро за 5 лет.

А сохранение идентичности означает, что и Daimler, и Renault-Nissan будут и дальше выпускать свои собственные марки и модели машин. Для этого каждый из партнеров будет продолжать использовать свои специфические технологии и разработки.

Понять это проще всего на конкретном примере. Обе компании будут строить свои маленькие машины - Smart (Daimler) и Twingo (Renault) на одной платформе и (частично) с моторами Renault. Обе машины в дальнейшем будут переведены и на электротягу. Любопытно, что Smart будут и дальше строить на заводе Daimler во Франции, а Twingo - на предприятии в Словении.

Кроме того, совместными усилиями будут разрабатываться бензиновые и дизельные двигатели нового поколения.

Планируется также оснащать модель премиум-класса Nissan Infiniti дизельными и бензиновыми моторами Mercedes. А на Mercedes A и B-Klasse ставить моторы Renault.

С 2012 года Daimler будет выпускать небольшие грузовые автобусы с моторами Renault.