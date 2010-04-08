Проблем с финансированием строительства терминалов в «Борисполе» нет

Никаких проблем с финансированием строительства терминалов в аэропорту «Борисполь» нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам генеральный директор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ.

По его словам, в то же время, отставание по строительству терминала «D» составляет в среднем 4 месяца – по одним объектам больше, по другим меньше. Завершить строительные работы планируется 1 сентября 2011 г., ввод в эксплуатацию – 31 ноября 2011 г. Как отметил Б.ШАХСУВАРОВ, строительство несколько отставало из-за сложных погодных условий.

По его данным, терминал «F» из легких конструкций планируют сдать в эксплуатацию 1 июля т.г. На сегодня готовность терминала – 65%, выполнено 100% работ по монтажу каркаса здания.

Гендиректор аэропорта также сообщил, что в рамках подготовки к Евро-2012 осуществляется реконструкция терминала «В», которую планируется завершить в декабре т.г. Планируется, что в результате реконструкции пассажиропоток из терминала «А», который обслуживает пассажиров внутренних рейсов, будет перенаправлен в терминал «В», который сегодня обслуживает только пассажиров международных рейсов.

Кроме того, в ходе подготовки к Евро-2012 запланировано расширение перрона «F», стоимость которого 297,52 млн. грн., готовность – 55%. Ввод в эксплуатацию после реконструкции намечен на август 2010 г.

Кроме того, с мая 2010 по август 2010 г. будет проходить строительство временной автостоянки №2, стоимостью 3,2 млн. грн. С генподрядчиком ЧП «М-Буд» (Украина) уже подписан договор на строительные работы.

Как сообщал УНИАН, ранее аэропорт «Борисполь» планировал ввести в эксплуатацию новый чартерный терминал «F» из легких конструкций в апреле 2010 г.

Относительно отставания от графика строительства терминала «D» ранее заявлялось о 3 месяцах. При этом турецкая сторона заявляла, что отставание происходит из-за несвоевременного выделения средств на строительство.

Терминал «D» строится за счет японского кредита и собственных средств аэропорта. Общая смета – 1 млрд. 660,955 млн. грн., генподрядчик – «Догуш Иншаат» (Турция). Терминалы «В» и «F» финансируются в соответствии с Госпрограммой подготовки к Евро-2012. Стоимость строительства терминала «F» - 413,14 млн. грн., реконструкции «В» - 94,98 млн. грн.

Справка УНИАН. Требованием УЕФА на момент проведения чемпионата Евро-2012 является пропускная способность терминалов «Борисполя» 4150 пасс. в час пик. На сегодня пропускная способность аэропорта – 1840 пасс. в час пик. Ожидаемая пропускная способность всех терминалов аэропорта в 2012 г. – 6050 пасс. в час пик. В частности, пропускная способность терминала «D» составит 3000 пасс./час/пик, «В» - 1450 пасс. в час пик, «F» - 900 пасс. в час пик.