«АэроСвит» возобновляет полеты в Астану
И увеличивает в Алматы
В частности, в летний период 2010 года «АэроСвит» постепенно увеличит количество рейсов на линии Киев-Алматы с 2-х в настоящее время до 4 в неделю в пик летнего сезона.
Украинская компания также возобновляет воздушное сообщение между Киевом и Астаной. С 25 апреля между столицами Украины и Казахстана будет осуществляться один, с 20 мая – два, а с середины июня – три рейса в неделю.
При этом сеть маршрутов «АэроСвита» свяжет оба казахстанских города не только со столицей Украины, но и с крупнейшими административными центрами страны - Днепропетровском, Донецком, Запорожьем, Ивано-Франковском, Луганском, Львовом, Одессой, Симферополем, Харьковом, Черновцами и Ужгородом.
В базовом киевском аэропорту "АэроСвита" казахстанские направления также будут состыкованы с рейсами компании в Тель-Авив, Нью-Йорк, Торонто, в пункты стран Балтийского региона, Центральной, Северной и Южной Европы, Закавказья и России.
В летний период 2011 года «АэроСвит» намерен увеличить суммарное количество рейсов из Киева в города Казахстана до 12-ти в неделю, в том числе в Алматы – до 7-ми и Астану – до 5-ти в неделю.
Напомним, компания «АэроСвит» в апреле 2008 года приступила к обслуживанию воздушной линии Киев-Алматы, а год спустя – линии Киев-Астана. Полеты в Астану были приостановлены в октябре 2009 г. на период зимней навигации.
Справка УНИАН. «АэроСвит», одна из крупнейших украинских авиакомпаний, в летний период 2010 г. обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных направлений в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок.
Собственный флот авиаперевозчика состоит из 9 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими компаниями – партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.