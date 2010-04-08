«АэроСвит» возобновляет полеты в Астану

Авиакомпания «АэроСвит – Украинские авиалинии» возобновляет полеты в Астану и расширяет рейсы в Алматы. Как сообщили УНИАН в пресс-службе компании, в рамках новой программы развития воздушного сообщения между Украиной и Республикой Казахстан в 2010-1011 годах перевозчик поэтапно повысит интенсивность полетов из Киева в столицу Казахстана Астану и крупнейший город страны Алматы.

В частности, в летний период 2010 года «АэроСвит» постепенно увеличит количество рейсов на линии Киев-Алматы с 2-х в настоящее время до 4 в неделю в пик летнего сезона.

Украинская компания также возобновляет воздушное сообщение между Киевом и Астаной. С 25 апреля между столицами Украины и Казахстана будет осуществляться один, с 20 мая – два, а с середины июня – три рейса в неделю.

При этом сеть маршрутов «АэроСвита» свяжет оба казахстанских города не только со столицей Украины, но и с крупнейшими административными центрами страны - Днепропетровском, Донецком, Запорожьем, Ивано-Франковском, Луганском, Львовом, Одессой, Симферополем, Харьковом, Черновцами и Ужгородом.

В базовом киевском аэропорту "АэроСвита" казахстанские направления также будут состыкованы с рейсами компании в Тель-Авив, Нью-Йорк, Торонто, в пункты стран Балтийского региона, Центральной, Северной и Южной Европы, Закавказья и России.

В летний период 2011 года «АэроСвит» намерен увеличить суммарное количество рейсов из Киева в города Казахстана до 12-ти в неделю, в том числе в Алматы – до 7-ми и Астану – до 5-ти в неделю.

Напомним, компания «АэроСвит» в апреле 2008 года приступила к обслуживанию воздушной линии Киев-Алматы, а год спустя – линии Киев-Астана. Полеты в Астану были приостановлены в октябре 2009 г. на период зимней навигации.

Справка УНИАН. «АэроСвит», одна из крупнейших украинских авиакомпаний, в летний период 2010 г. обслуживает более 50 регулярных международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных направлений в Пекин, Нью-Йорк, Торонто, Дели и Бангкок.

Собственный флот авиаперевозчика состоит из 9 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого совместно с другими украинскими компаниями – партнерами «АэроСвит» на ряде маршрутов использует самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Ан-148.