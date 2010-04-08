Минтранс повысит эффективность управления

С целью повышения эффективности управления корпоративными правами государства в открытых акционерных обществах, которые находятся в сфере управления Министерства транспорта и связи, министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО обязал руководителей открытых акционерных обществ отрасли транспорта и связи ежеквартально и по итогам года отчитываться о результатах работы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, в соответствии с поручением министра, руководители открытых акционерных обществ сферы управления Минтранссвязи должны предоставлять отчеты о финансово-хозяйственной деятельности и работе их наблюдательных советов с протоколами заседаний правления, ревизионных комиссий с актами проведенных проверок.

На основе отчетов, предоставленных открытыми акционерными обществами, специалисты министерства будут проводить тщательный анализ и мониторинг соответствия стоимости чистых активов этих обществ размерам их уставных капиталов. По убеждению министра, этот шаг позволит значительно усилить механизм контроля и управления отраслью и не допустить укрывательства от руководства министерства реальной ситуации на предприятиях. «Я убежден, что предприятие не может работать в состоянии «анабиоза», оно должно динамически и активно развиваться. Именно поэтому в министерстве мы будем не только отрабатывать отчеты, но и разрабатывать варианты улучшения работы и повышения эффективности управления корпоративными правами государства», - сказал К.ЕФИМЕНКО.