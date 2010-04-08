British Airways и Iberia подписали соглашение о слиянии

Британская авиакомпания British Airways и испанский авиаперевозчик Iberia Líneas Aéreas de España SA в четверг подписали соглашение о слиянии, сообщает k2kapital.

Предполагается, что в результате данного шага компаний будет создана одна из крупнейших мировых авиакомпаний.

Новая холдинговая компании, которая будет известна как International Airlines Group (IAG) будет осуществлять полеты в 200 направлениях, а в парке компании будет находиться 408 самолетов. Ожидается, что ежегодный объем пассажирских перевозок новой компании составит 58 млн. пассажиров.

При этом оба авиаперевозчика сохранят за собой свои бренды.

Акционерам British Airways будет принадлежать 55% объединенной компании, а оставшиеся 45% - Iberia. Завершение сделки ожидается в конце 2010 года.

Ежегодный синергетический эффект от сделки оценивается в 400 млн. евро через 5 лет после слияния.

Слияние компаний было единогласно поддержано советами директоров обеих компаний и предусматривает обмен акциями между British Airways и Iberia.