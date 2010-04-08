Южная железная дорога начала строительство второго пути

Специалисты Смородинской путевой машинной станции по ремонту земляного полотна (ПМС по РЗП) Южной железной дороги (ЮЖД) приступают к работам по отсыпке земляного полотна под второй путь на перегоне Потоки – Галещина участка Полтава – Кременчуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

Отмечается, что в этом году также планируется построить земляное полотно под новые пути и стрелочные переводы на реконструируемых станциях Новые Санжары, Лещиновка, Потоки и Галещина.

Напомним, что работы по укладке второго пути на однопутных перегонах участка Полтава — Кременчуг выполняются в рамках комплексной модернизации направления Полтава — Бурты — Користовка, которая является важной составляющей Государственной целевой программы подготовки и проведения в Украине финальной части Чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Справка УНИАН. Смородинская путевая машинная станция по ремонту земляного полотна — единственное подразделение на Южной железной дороге, специализирующееся на работах по строительству и ремонту земляного полотна, ремонту и восстановлению водоотводных (продольные и поперечные дренажи, прорези, железобетонные лотки) и укрепительных (контрбанкеты, контрфорсы, бермы) сооружений.

В прошлом сезоне летних путевых работ на участке Полтава – Кременчуг силами Смородинской ПМС по РЗП земляное полотно под укладку второго пути общим объемом более 160 тыс. куб. метров было отсыпано на перегонах Малая Перещепинская – Новые Санжары, Новые Санжары — Жарки, Жарки – Лещиновка, Лещиновка – б/п 193 км. Кроме этого, ещё 39,3 тыс. куб. метров грунта отсыпано при строительстве земляного полотна под новый подъездной путь Малоперещепинского песчаного карьера, снабжающего предприятия дороги песком. Этот путь протяженностью 5,8 км построен в связи с переносом грузовой работы со ст. Малая Перещепинская на ст. Новые Санжары.