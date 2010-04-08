Суд утвердил штрафные санкции АМК в отношении херсонского оператора

Высший хозяйственный суд Украины подтвердил правомерность наложения Херсонским областным отделением Антимонопольного комитета Украины штрафа в 15 тыс. грн на ПТРК «Витал».

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, 23 марта этого года Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы ПТРК «Витал», правопреемником которого с апреля 2009 года является ООО «Херсонские телекоммуникационные системы», и оставил без изменений постановление Запорожского апелляционного хозяйственного суда.

1 июля 2009 года Хозяйственный суд Херсонской области удовлетворил иск ООО «Херсонские телекоммуникационные системы» относительно признания недействительным решения административной коллегии Херсонского отделения АМК. Однако Запорожский апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции 4 декабря 2009 года.

Как сообщалось ранее, в марте 2009 года Херсонское областное отделение АМК оштрафовало ПТРК «Витал» за монопольное злоупотребление в виде заключения с потребителями договоров, условия которых противоречили законодательству о телекоммуникациях. Также оператор безосновательно изменял телеканалы в пакете программ без согласования с абонентами и прекращал предоставление услуг без письменного предупреждения потребителей.