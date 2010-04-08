Украина, Россия, Австрия и Словакия определили разработчика проекта

Железнодорожные администрации и транспортные ведомства России, Австрии, Словакии и Украины подписали соглашение на подготовку обоснования инвестиций проекта по строительству ширококолейной железной дороги 1520 мм от Кошице (Словакия) до Вены (Австрия).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОАО «Российские железные дороги» (РЖД), по итогам процедур квалификационного отбора основным подрядчиком по разработке обоснования инвестиций проекта строительства широкой колеи выбрана компания Roland Berger Strategy Consultants.

По предварительной оценке, стоимость проекта строительства новой железнодорожной линии может составить более 4,7 млрд евро.

Как сообщил глава компании РЖД Владимир ЯКУНИН, за 2007-2008 годы четырехсторонней рабочей группой проекта было разработано предварительное обоснование инвестиций и проведены первичные маркетинговые исследования.

По оценкам, объемы перевозок по участку Кошице - Братислава могут составить в 2025 году 23,7 млн тонн, а по участку Братислава - Вена – 18,5 млн тонн. По проектируемой дороге в Европу будут перевозиться и контейнерные, и сырьевые грузы (железная руда, черные металлы и др.), в обратном направлении пойдут контейнеры.

В соответствии с предварительными обследованиями района проектирования, выполненными словацкими и австрийскими специалистами, протяженность новой железнодорожной линии может составить более 560 км, в том числе по Словакии – 500 км, по территории Австрии – более 60 км.

Напомним, железнодорожные администрации и транспортные ведомства Словакии, Австрии и Украины с 2007 года прорабатывают проект строительства железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм до Братиславы и Вены с созданием международного логистического терминала. Цель этого проекта – создание конкурентоспособного прямого железнодорожного сообщения между европейскими странами – с одной стороны и Россией и государствами Азии – с другой.

Справка УНИАН. В мае 2009 года был подписан Меморандум о создании с участием России, Украины, Словакии и Австрии совместного предприятия, которое приступило к деятельности в декабре 2009 года.

В 2011-2013 годах будут вестись разработка ТЭО, полного бизнес-плана и проектные работы. Строительство новой линии запланировано на 2013-2015 годы. С 2016 года начнется осуществление коммерческих перевозок.

К новой железнодорожной линии и терминалу тяготеют многие европейские страны: Словакия, Австрия, Чехия, Венгрия, Германия, Швейцария, Италия, Словения, Сербия и Хорватия.

Строительство железнодорожной линии "Кошице – Братислава – Вена" позволит исключить перегрузку грузов на станции стыкования линий с шириной колеи 1520/1435 мм, что обеспечит сокращение стоимости и времени доставки, а значит, и транспортной составляющей в конечной цене перевозимых товаров. Сквозная перевозка обеспечит европейским товарам более быстрый и легкий способ доставки на растущие рынки России, Украины, Казахстана и других стран, использующих стандарт колеи 1520 мм. Благодаря этому вдвое сократятся сроки доставки грузов из Европы в Восточную Азию по сравнению с морским маршрутом - с 30 до 14 дней, а высвобождение оборотных средств в зависимости от стоимости грузов составит от $100 до $1 тыс. с одного контейнера.