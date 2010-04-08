Полтавский автоагрегатный завод увеличил реализацию продукции

По результатам работы в 1-м квартале т.г. ОАО «Полтавский автоагрегатный завод» увеличил объем реализации продукции в 1,4 раза, или на 5,6 миллиона гривень, по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., до 18,4 миллионов гривень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

По их данным, в общем объеме отгруженной за январь-март т.г. продукции доля экспорта составила 82,1%, в том числе тормозной аппаратуры – 92,7%. Объем реализованной продукции вырос в первом квартале на 44,2% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Продажи в разрезе тормозной аппаратуры выросли в среднем на 52,2% по сравнению с первым кварталом 2009 года, в разрезе ТНП – рост на 7,1%.

По результатам работы за прошедшие месяцы на 45,5% вырос объем поставок в Россию, на 46,3% - в Литву, на 27,8% - в Казахстан, на 18% - в Молдавию, почти в 11 раз увеличился объем отгрузки в Республику Беларусь.

За 1-й квартал т.г. предприятием было произведено товарной продукции на сумму 14,7 миллионов гривень. Объем производства продукции в марте, по сравнению с началом т.г., вырос в 2,1 раза, в том числе тормозной аппаратуры - в 2,2 раза, товаров народного потребления - в 1,7 раза. Рост по сравнению с февралем составил 35,9%, в том числе тормозной аппаратуры - 34,9%, товаров народного потребления - 42,4%.

Справка УНИАН. Полтавский автоагрегатный завод – единственное в Украине и одно из крупнейших в СНГ специализированное предприятие по производству тормозной аппаратуры, предназначенной для грузовых автомобилей типа КрАЗ, КамАЗ, МАЗ, БелАЗ, прицепов и полуприцепов, автобусов, троллейбусов и специальной автотехники. Кроме того, предприятие производит пневмоаппараты для технологического оборудования (блоков подготовки воздуха, пневмораспределителей и электропневмоклапанов) и товаров народного потребления.

Полтавский автоагрегатный завод в 2009 году произвел товарной продукции на сумму 52,6 млн. грн., что на 71% больше, чем в 2008 году.