Аэропорт «Борисполь» не намерен выплачивать штраф АМК

Аэропорт «Борисполь» не намерен выплачивать штраф, наложенный Антимонопольным комитетом, за злоупотребление монопольным положением на рынке авиатоплива.

Как передает корреспондент УНИАН, б этом сегодня сообщил на пресс-конференции гендиректор аэропорта Борис ШАХСУВАРОВ.

«Мне абсолютно не понятна позиция предыдущего руководства АМК, которое несмотря на то, что аэропорт начиная с сентября-октября 2008 г. создал условия равные для конкуренции для всех нефтетрейдеров, принял решение о том, что мы пользуемся монопольным положением», - сказал он.

По словам Б.ШАХСУВАРОВА, если до этого в аэропорту было только два продавца авиатоплива – «Кребо» и «ЛУК Авиа Ойл», то на сегодня уже шесть компаний имеют договора с аэропортом, из них четыре – оперируют, то есть, продают топливо: СП «Кребо», «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл», «ТНК-Авиа».

«Мало того, мы создали абсолютно одинаковые условия для всех, но, несмотря на это, АМК принял решение и до последнего держался. Сначала нам обещали, что пересмотрят решение, мы предоставили необходимую аргументацию, однако несмотря на это, принимается решение оставить в силе первоначальное решение. Мы подавали в суды, пока что суды мы проиграли. На сегодня будем стараться искать какие-то другие методы избавиться от необходимости уплаты штрафа», - заявил Б.ШАХСУВАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 31 марта т.г. Высший хозяйственный суд Украины отказал в удовлетворении кассационных жалоб ЗАО СП «Кребо», ПАО «Укртатнафта», ООО «ЛУК Авиа Ойл» и ДП «МА «Борисполь» и подтвердил обязательство к этим предприятиям оплатить 265 млн. грн. штрафа за монопольные злоупотребления на рынках авиационного топлива и заправки самолетов. Напомним, суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования АМК относительно принудительного взыскания штрафов с ЗАО СП «Кребо» (125 млн. грн.), ПАО «Укртатнафта» (110 млн. грн.), ООО «ЛУК Авиа Ойл» (20 млн. грн.) и ДП «МА «Борисполь» (10 млн. грн.) и наложение обязательств привести цены на услуги к экономически обоснованной величине. Основанием для этого иска стало невыполнение ответчиками решения АМК в добровольном порядке. АМК оштрафовал эти компании еще 28 апреля 2009 года.