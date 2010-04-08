ЛЖД получила 88,7% компенсаций за перевозку льготников

За первый квартал (январь-март) 2010 г. Львовская железная дорога получила 4 млн. 594,3 тыс. грн., или 88,7% компенсации от облгосадминистраций за перевозку пассажиров льготных категорий при необходимости 5 млн. 180 тыс. грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД.

Согласно сообщению, в целом всем семи областям, территорию которых охватывает Львовская магистраль (Львовская, Тернопольская, Ривненская, Волынская, Ивано-Франковская, Черновицкая и Закарпатская области), предложено заложить в бюджет на 2010 год на эти потребности 37 млн. 258 тыс. грн.

По данным ЛЖД, средства из областных администраций поступают очень неравномерно. В частности, Львовская, Ривненская и Черновицкая области рассчитались с железной дорогой на свыше 100% от запланированной суммы, а Тернопольская, Ивано-Франковская и Закарпатская области не полностью перевели средства. Хуже всех рассчиталась Волынская область, которая заплатила 38% от необходимой суммы.

ЛЖД надеется, что несмотря на неутвержденные бюджеты областей, областные госадминистрации всех западных регионов отнесутся с пониманием к ситуации и исправно и без задержек будут перечислять средства железной дороге, иначе осуществлять перевозку пассажиров будет практически невозможно.