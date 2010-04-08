Юрий Крук уволен с должности начальника порта «Южный»

Министерство транспорта и связи Украины уволило начальника морского торгового порта «Южный» Юрия КРУКА, назначив исполняющим обязанности начальника порта Вадима ПАРХОМЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил источник в порту.

Как сообщал УНИАН, Ю.КРУК был назначен начальником порта «Южный» 29 декабря 2007 года приказом Минтранса.

Напомним, осенью 2007 года В.ПАРХОМЕНКО был назначен начальником Ильичевского порта приказом госконцерна «Укрморпорт» и пытался через суд занять эту должность. Представители профсоюза порта и Минтранса тогда назвали его действия незаконными, поскольку создание госконцерна «Укрморпорт» было на то время приостановлено Президентом Украины. Таким образом, на должности начальника Ильичевского порта остался Геннадий СКВОРЦОВ.

Справка УНИАН. В.ПАРХОМЕНКО является директором компании «Причалы Коминтерна» и председателем правления ассоциации «Союз портовых операторов Украины».