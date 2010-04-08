Количество ДТП на ЛЖД удвоилось

На протяжении первого квартала 2010 года на Львовской железной дороге произошло на 4 ДТП больше, чем за аналогичный период 2009 года, а именно - 8 дорожно-транспортных происшествий.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ЛЖД, железнодорожники особенно обеспокоены тем, что растет число нарушений именно на железнодорожных переездах (семь случаев против трех в прошлом году). Ни одном из случаев вины железнодорожников в ДТП не было.

В то же время, сравнительно с 1-м кварталом 2009 г., в 1-м квартале 2010 г. не произошло ни одного ДТП со смертельными исходом (в 2009 г. таких случаев было 5), а количество травмированных лиц уменьшилось на 20 (23 лица в 2009 году и трое – в 2010 году).

Как отмечают на ЛЖД, в рамках Программы обеспечения безопасности движения на железнодорожных переездах в 2009 году железнодорожники на десяти переездах с интенсивным движением ввели в эксплуатацию технические средства, которые делают невозможным выезд автотранспорта на переезд при запретительных показателях светофоров. Также на протяжении прошлого года подразделения службы путей произвели капитальный ремонт 15 переездов, обновили 206 сигнальных знаков, улучшили видимость на трех переездах и выложили переезжающий настил из сборного железобетона на 31 переезде (при плане 10 переездов). В 2010 году все эти работы продолжаются.

Справка УНИАН. На Львовской железной дороге функционирует 1 783 переезда, из них 355 – с дежурным и 1 428 – без дежурного.