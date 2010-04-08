Количество абонентов услуги «Интернетбум» выросло

По состоянию на 1 января 2010 года, количество абонентов услуги «Интернетбум» компании "Датагруп" увеличилось на 15% по сравнению с 2008 годом. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, этот показатель остается стабильным на протяжении двух лет — «Интернетбум» демонстрирует стабильный прирост в абонентах. Абонентами «Интербум» являются как юридические (67,56%), так и физические лица (32,44%). Конкретное число абонентов компанией не называется.

Скорость приемного канала возросла до 1 Мбит/с. Ежемесячная абонентская плата варьируется в зависимости от того, берет абонент оборудование в аренду или покупает его.

Как сообщал УНИАН, в 2009 г. чистый доход от реализации (без НДС) "Датагруп" вырос на 10% и составил 393,9 млн. грн., показатель EBITDA составил 167 млн. грн.

По сравнению с 2008 годом, на 10% выросло общее количество включенных абонентских линий: со 107 808 до 120 441. Наибольший прирост был отмечен в сегменте широкополосного доступа в Интернет (ШПД): количество активных Интернет линий на 1 января 2010 года составляет 23 109, что на 30% больше показателя прошлого года. Показатель включенных телефонных линий в 2009 году вырос на 5% и составляет 97 332 линий.

"Датагруп" по итогам 2009 года остается лидером профессиональной передачи данных для корпоративных клиентов (доля рынка в 34%) и в сегменте спутниковой VSAT связи в Украине и СНГ. За прошедший год было увеличено количество VSAT, по состоянию на 1 января 2010 года на сети установлено свыше 6500 спутниковых станций.

Справка УНИАН. "Датагруп» является одним из ведущих телекоммуникационных операторов на украинском рынке комплексных услуг фиксированной связи. На сегодня компания является лидером по географии предоставления услуг связи: «Датагруп» имеет 34 офиса по всей стране и предоставляет полный спектр услуг связи в 19 городах Украины.

Оператор является лидером в сегменте услуг профессиональной передачи данных для корпоративных клиентов и сегменте спутниковой связи VSAT в Украине и СНГ.