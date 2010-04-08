В Днепропетровской обл. до 2014 года потратят более 9,4 млрд. грн.

В Днепропетровской области до 2014 года на строительство и капитальный ремонт дорог планируется направить более 9,4 млрд. грн. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Днепропетровской облгосадминистрации со ссылкой на председателя ОГА Александра ВИЛКУЛА.

Согласно сообщению, в регионе разработан новый проект программы развития автомобильных дорог на 2010-2014 гг. В частности, проект предусматривает строительство Южной окружной дороги вокруг Днепропетровска протяженностью 64 км. Предварительная стоимость строительства составляет 2,6 млрд. грн.

Также в рамках реализации программы запланировано сооружение 58-километрового участка дороги Новомосковск – Запорожье – Мелитополь – Джанкой – Симферополь стоимостью 2,7 млрд. грн.

Среди приоритетов Службы автодорог в Днепропетровской области – капитальный ремонт обходной дороги протяженностью 23,7 км вокруг Новомосковска. Инвестиции в данный проект составят 497 млн. грн.