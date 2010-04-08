АМК рекомендовал Нацсовету обеспечить контроль

Антимонопольный комитет Украины рекомендовал Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания Украины обеспечить надлежащий контроль за согласованием ООО «Воля-Кабель» изменений к характеристикам услуг кабельного телевидения с абонентами.

Об этом УНИАН сообщили в АМК.

В частности, как отмечается в сообщении, предусмотрено законодательством, что провайдер не имеет права без официального согласования с абонентом вносить изменения в характеристики программной услуги до окончания срока действия соглашения.

В то же время, как установила проверка со стороны Нацсовета, в которой приняли участие специалисты АМК, ООО «Воля-Кабель» разослала абонентам предупреждения о намерении закончить переход с аналогового способа распространения программ и предоставлять исключительно услуги в цифровом формате.

По выводам проверки, такие действия провайдера содержат признаки нарушения требований Закона Украины «О телевидении и радиовещании». О принятых мерах по этому поводу Нацсовет должен был официально проинформировать АМК, однако такая информация до сих пор не поступила.

«Рекомендательные требования Антимонопольного комитета должны быть проработаны в месячный срок. И мы рассчитываем на то, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания… сделает совместно с комитетом все необходимое для того, чтобы права сотен тысяч украинских потребителей кабельного телевидения были защищены», – отметил в этой связи председатель АМК Алексей КОСТУСЕВ.

Как уже сообщалось, благодаря вмешательству АМК Нацсовет упразднил для ЗАО «Воля-Кабель» ранее согласованную дату перехода с аналогового способа распространения на цифровой. Следовательно, отныне у провайдера отсутствуют юридические основания требовать от абонентов переходить на цифровой формат вещания к определенной дате.

Напомним, в июле 2009 г. АМК оштрафовал ООО «Воля-Кабель» и связанные с компанией ОАО «Интернет Видео Коммуникации» и ОАО «Киевские телекоммуникационные сети» в целом на 3 млн. грн. за монопольные злоупотребления в виде завышения тарифов. Своим решениям АМК обязал компании привести тарифы на услуги к экономически обоснованному уровню.

13 ноября 2009 г. Хозяйственный суд города Киева подтвердил правомерность решения АМК. Суд также удовлетворил в полном объеме встречный иск АМК о принудительном взыскании штрафа с нарушителей.