Работы по ликвидации ямочности завершат до 9 мая

Работы по ликвидации ямочности и деформации покрытия на дорогах общего пользования международного значения должны быть завершены до 9 мая, государственного значения - до 30 мая, возобновить дорожное полотно на автодорогах местного значения предусматривается до 15 июня.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, дорожные службы активизировали работу по устранению разрушений покрытия проезжей части автомобильных дорог, поврежденного в результате сложных погодных условий в зимний период. В сжатые сроки возобновить дорожное полотно и привести его в надлежащее состояние поручил дорожникам министр транспорта и связи Украины Константин ЕФИМЕНКО.

Для выполнения этого поручения подразделения "Укравтодора" организовали ремонтно-восстановительные работы в три смены. Задействованы специальная техника и оборудование, применяется горячая асфальтобетонная смесь.

По прогнозам специалистов "Укравтодора", стоимость отмеченных работ будет составлять более 1 млрд. грн.