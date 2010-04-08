Стоимость ширококолейной линии до Вены составит 4,7 млрд. евро

Стоимость проекта строительства новой железнодорожной линии с шириной колеи 1520 мм дороги от города Кошице (Словакия) до Братиславы и Вены, по предварительной оценке, может составить более 4,7 млрд. евро.

Об этом сообщил президент ОАО "РЖД" Владимир ЯКУНИН, представляя в Братиславе проект строительства железнодорожной линии, сообщили собственному корреспонденту УНИАН в РФ в пресс-службе компании.

Цель проекта по продлению ширококолейной железной дороги от города Кошице до Братиславы и далее до Вены - создание конкурентоспособного прямого железнодорожного сообщения между европейскими странами с одной стороны, и Россией и государствами Азии - с другой, сообщил В.ЯКУНИН.

Реализация проекта позволит исключить перегрузку на станциях стыкования железнодорожных линий Европы с широкой колеей. Благодаря этому вдвое сократятся сроки доставки грузов из Европы в Восточную Азию по сравнению с морским маршрутом - с 30 до 14 дней, а высвобождение оборотных средств в зависимости от стоимости грузов составит от 100 долл. до 1 тыс. долл. с одного контейнера.

В.ЯКУНИН отметил, что за 2007 - 2008 гг. четырехсторонней рабочей группой проекта (Украина, Россия, Словакия, Австрия) было разработано предварительное обоснование инвестиций и проведены первичные маркетинговые исследования.

По оценкам, объемы перевозок по участку Кошице - Братислава могут составить в 2025 г. 23,7 млн. тонн, а по участку Братислава - Вена - 18,5 млн. тонн. По проектируемой дороге в Европу будут перевозиться и контейнерные, и сырьевые грузы (железная руда, черные металлы и др.), в обратном направлении пойдут контейнеры.

В соответствии с предварительными обследованиями района проектирования, выполненными словацкими и австрийскими специалистами, протяженность новой железнодорожной линии может составить более 560 км, в том числе по Словакии - 500 км, по территории Австрии - более 60 км.

В настоящее время на тендерной основе ведется отбор подрядчиков с целью подготовки обоснования инвестиций. Результаты должны быть получены осенью текущего года. В декабре 2010 года проект обоснования инвестиций должен быть утвержден акционерами, что станет завершением предпроектной стадии.

Строительство новой линии запланировано на 2013-2015 гг. С 2016 года начнется осуществление коммерческих перевозок.

Строительство железнодорожной линии "Кошице - Братислава - Вена" позволит исключить перегрузку грузов на станции стыкования линий с шириной колеи 1520/1435 мм (используется в Европе), что обеспечит сокращение стоимости и времени доставки, а значит, и транспортной составляющей в конечной цене перевозимых товаров. Сквозная перевозка обеспечит европейским товарам более быстрый и легкий способ доставки на растущие рынки России, Украины, Казахстана и других стран, использующих стандарт колеи 1520 мм.

Как сообщал УНИАН, 28 мая Украина, РФ, Словакия и Австрия подписали соглашение о создании четырехстороннего совместного предприятия по проекту строительства ширококолейной железной дороги до Братиславы и Вены.