Полтавский тепловозоремонтный отремонтировал тепловоз

Полтавский тепловозоремонтный завод после успешного проведения ходовых испытаний выпустил из ремонта и передал в эксплуатацию тепловоз 2ТЭ10МП №2837, принадлежащий Якутской железной дороге.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, разработанная и внедренная на предприятии долгосрочная программа модернизации тепловозов позволила выполнить заказ из Якутии на высоком качественном уровне.

Справка УНИАН. Полтавский тепловозоремонтный завод осуществляет ремонт тепловозов ТЕП-70, 2ТЭ-116, ТЭМ-7 и М-62 всех модификаций.

Мощность завода рассчитана на ремонт 800 дизелей по 60-70 секций в месяц. 13% производства завода составляет производство запасных частей.

76,27% завода принадлежат ЗАО «Внешторг» (Харьков).