Крюковский вагоностроительный планирует поставить 15 вагонокомплектов

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» (Кременчуг, Полтавская обл.) до конца года планирует поставить в Беларусь 15 пассажирских вагонокомплектов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно сообщению, с начала года в Беларусь уже поставлено два пассажирских вангонокомплекта.

В 2010 году Беларусь также планирует заказать грузовые вагонокомплекты производства Крюковского вагоностроительного завода.

«Общее количество этого заказа пока не известно, но в планах ежемесячная поставка порядка 40-50 вагонокомплектов», – сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, в 2009 году Беларусь приобрела у Крюковского вагоностроительного завода около 30 пассажирских вагонов.

Справка УНИАН. ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику.

Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу «Укрзализныци». Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов – пассажирских и грузовых.

В 2009 году Крюковский вагоностроительный завод сократил производство грузовых вагонов в два раза – до 3300 штук.